Porta Elisa News



Deoma: "In attacco cerchiamo una punta a costi normali e funzionale al progetto"

martedì, 8 settembre 2020, 17:55

di diego checchi

Daniele Deoma si apre e parla a ruota libera di tutto quello che sta accadendo nel mondo rossonero ed insiste sulla parola lavoro, perchè solo così si può costruire qualcosa di buono: "La squadra sta crescendo perchè sta lavorando bene. Bisogna avere la pazienza che i nuovi acquisti si assimilino al gruppo. Credo fermamente nel lavoro e quando le cose non andranno bene bisognerà pensare solo a lavorare e quando le cose andranno bene bisognerà lavorare ancora di più. Sono ottimista e fiducioso perchè abbiamo la cultura del lavoro ed il nostro staff per questo è il top. Lavora sul campo come pochi sanno fare e tutto questo alla fine porterà i suoi risultati.

Che tipo di mercato è questo dell'era Covid?

"E' un mercato molto particolare basti pensare solo alle date in cui viene svolta questa sessione. Un mercato tutto spostato in avanti ma ci stiamo adeguando alla situazione come tutte le società stanno cercando di fare."

Di quanti pezzi ha ancora bisogno questa rosa per essere completa?

"Questa squadra deve essere ancora completata ma come penso debbono essere completate la maggior parte delle rose della Serie C. Stiamo valutando di prendere ancora almeno tre/quattro giocatori possibilmente di spessore per averne in lista al massimo 18 o 19. Probabilmente un paio di attaccanti, un difensore centrale da poter utilizzare anche sull'esterno sinistro ed un paio di portieri."

Per quanto riguarda i due portieri saranno entrambi under?

"Per quanto riguarda il ruolo del portiere stiamo valutando due acquisti. Uno dei due sarà sicuramente un giovane."

Per quanto riguarda gli attaccanti è vero che la società è pronta a fare uno sforzo economico per assicurarsene uno di spessore assoluto per la categoria?

"Per quanto riguarda l'impegno economico non è sempre strettamente proporzionale al risultato. Mi ricordo che quando la Lucchese acquistò De Florio fu giustamente acclamato come uno, se non, l'acquisto più importante degli ultimi anni e poi sappiamo quale fu il risultato. Vogliamo prendere un attaccante funzionale al nostro progetto. Dovranno comunque arrivare giocatori a costi normali."

Per la difesa Cernuto può essere un profilo giusto?

"Cernuto è un profilo che ci piace tantissimo ma oltre a lui ci piace un altro profilo altrettanto importante come il suo."

Secondo lei a centrocampo manca qualcosa?

"Mi sembra un reparto ben assortito ma dobbiamo pensare di assortire al meglio la squadra in ogni reparto. In questo mercato non dobbiamo avere fretta. Le trattative che abbiamo in corso sono molte ma si devono chiudere nei tempi e nei modi che ci siamo prefissati."

Come ha giudicato la squadra alla prima uscita stagionale contro la Fiorentina?

"La cosa più importante dell'amichevole a Firenze sta nel fatto che siamo riusciti a fare un ottimo allenamento contro un grandissimo avversario senza soprattutto avere infortunati".

Quale altre amichevole sono previste?

"Per il momento l'unica amichevole che ad oggi possiamo definire già stabilita è quella di sabato alle ore 18 al Castellani di Empoli. Mentre quella prevista contro la Spal a Ferrara al momento non possiamo confermarla per motivi di calendario."