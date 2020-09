Porta Elisa News



Ecco il girone dei rossoneri: sarà quello A

martedì, 15 settembre 2020, 19:40

La Lega Pro ha reso nota la composizione dei tre gironi della Serie C. La Lucchese è stata inserita nel Girone A come tutti si aspettavano e non ci sono particolare sorprese rispetto a quanto ipotizzato nei giorni scorsi, se non l’inserimento del Grosseto e non del Mantova nel girone. L’Arezzo è l’unica toscana nel girone B e quindi i rossoneri dovranno affrontare ben cique derby in regione.

Questa la composizione dei girone: ALBINOLEFFE, ALESSANDRIA, CARRARESE, COMO, GIANA ERMINIO, GROSSETO, JUVENTUS U23, LECCO, LIVORNO, LUCCHESE, NOVARA, OLBIA, PERGOLETTESE, PIACENZA, PISTOIESE, PONTEDERA, PRO PATRIA, PRO SESTO, PRO VERCELLI e RENATE.