Empoli-Lucchese 4-0: va in archivio anche la seconda amichevole dei rossoneri

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 12 settembre 2020, 20:54

Il tecnico rossonero analizza la seconda sconfitta in due amichevoli con squadre di categoria superiore: "Si vede la differenza di categoria e purtroppo non siamo ancora riusciti a schierare tutti i giocatori. Bene i primi venti minuti"

venerdì, 11 settembre 2020, 16:41

I due preparatori atletici rossoneri spiegano a che punto è la forma della squadra di Monaco: "Rispetto alle squadre di Lega Pro che hanno completato la stagione sicuramente il maggior tempo di pausa covid ha creato qualche problema sulla condizione base ma erano più che prevedibili"

venerdì, 11 settembre 2020, 10:24

La giocatrice americana scappa negli Usa. Branchetti: "Fulmine a ciel sereno, nemmeno i suoi procuratori ne erano a conoscenza. Stiamo già cercando la sostituta"

giovedì, 10 settembre 2020, 20:28

La Lucchese è in trattativa avanzata con Matteo Biggeri classe 96 nativo di Castelnuovo e in forza alla Viterbese con un contratto sino al 2021, il suo procuratore Giancarlo Tronchetti che lavora insieme a Vittorio Tosto è possibilista: "Non abbiamo ancora chiuso, ma è un profilo che piace ai rossoneri"...