Fiorentina-Lucchese: 5-0 risultato finale

domenica, 6 settembre 2020, 21:42

Il tecnico rossonero commenta la prima gara stagionale: "Il primo tempo abbiamo tenuto fisicamente e nel secondo tempo le qualità degli avversari sono venute fuori e finché abbiamo retto a livello fisico siamo stati in partita. E stasera mancavano cinque giocatori"

domenica, 6 settembre 2020, 13:26

Il presidente della Lega Pro analizza le misure necessarie e urgenti per evitare una crisi senza ritorno: "Non reggiamo finanziariamente. Mi permetto di dire che ogni quattro giorni l‘esame è anche invasivo e servono regole di applicazione del protocollo più semplici, per alleggerire organizzazione e costi.

sabato, 5 settembre 2020, 08:48

Il centrocampista crede nelle potenzialità della nuova formazione rossonera: "Venderemo cara la pelle, sarà dura per tutti batterci. Stiamo lavorando al meglio e la fatica che facciamo ora ci servirà più avanti. Consigli ai giovani? Dobbiamo dare loro esempi"

venerdì, 4 settembre 2020, 17:14

Sono ore febbrili per il mercato rossonero ma di una cosa siamo convinti, la società rossonera metterà a segno ancora due o tre colpi di livello per la categoria.