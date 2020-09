Porta Elisa News



I nuovi acquisti pronti a sbarcare nel ritiro di Castelnuovo

martedì, 1 settembre 2020, 19:00

I tre nuovi arrivati, Salvatore Molinaro, Fracesco Falivene e Daniele Solcia, si aggregheranno in serata alla squadra rossonera nel ritiro di Castelnuovo e nella mattinata di domani parteciperanno al primo allenamento. I tre sono stati già sottoposti al tampone per il Covid e sono risultati negativi.

Con quest'ultima aggiunta, la rosa rossonera è composta da 21 elementi di cui 13 nella lista dei giocatori professionisti. Il mercato è ancora all'inizio, ma tra i tifosi c'è curiosità per capire chi andrà a rafforzare l'attacco, in particolare chi sarà la punta centrale in grado di garantire i gol pesanti che consentano di guardare a un campionato tranquillo.