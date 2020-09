Porta Elisa News



I rossoneri intensificano la preparazione in vista dell'esordio

mercoledì, 23 settembre 2020, 19:22

Nell'attesa di capire se effettivamente si giocherà, e siamo d'accordo con Deoma quando dice che i tempi per indire lo sciopero sono sbagliati, la Lucchese si è allenata molto bene sul campo dell'Acquedotto, con un'intensità che si vede difficilmente in allenamento. I giocatori hanno pigiato sull'acceleratore e si sono dimostrati tutti in forma, l'unico seduto era Papini, che deve ancora recuperare dall'infortunio.

Bianchi e Bitep hanno messo a segno dei gol di pregevole fattura e dobbiamo dire che la Lucchese si è dimostrata già pronta per la gara contro la Pergolettese. Intanto, domani alle 17, verranno presentate le nuove divise da gioco in una conferenza stampa che si terrà al Porta Elisa. Con ogni probabilità verranno svelati anche i numeri di maglia dei giocatori per la prossima stagione.

Sul fronte apertura stadi, domani il ministro Spadafora sottoporrà un protocollo unico per tutte le regioni che poi dovrà essere approvato dal CTS. Speriamo che la riapertura degli stadi, almeno per un minimo di persone, possa avvenire al più presto, se non da questa magari dalla prossima gara. Vedremo cosa succederà, certo è che in questa settimana gli argomenti di discussione in Serie C non mancano.