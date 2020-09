Porta Elisa News



Mercato, Chinellato per rinforzare l'attacco rossonero?

lunedì, 7 settembre 2020, 13:13

di diego checchi

Nelle ultime ore è stato accostato alla Lucchese un altro attaccante che in categoria è tra i più apprezzati. Si tratta di Matteo Chinellato centravanti dell’Imolese ma che preferirebbe cambiare aria. Su di lui, oltre alla Lucchese, ci sono Grosseto e Albinoleffe. Per la categoria questo attaccante è molto importante, potrebbe aumentare notevolmente la qualità di qualsiasi squadra nel reparto offensivo. Chi lo avuto nelle passate stagioni ne parla molto bene dicendo che “è un ragazzo splendido e molto bravo a calciare quando si trova in area di rigore": queste sono le parole di Daniele Cavalletto, vice di Galderisi attualmente alla Vis Pesaro.

“Fummo noi a volerlo dal Padova quando eravamo a Gubbio perché incarnava in tutto e per tutto il nostro modo di giocare. Fa reparto da solo, è bravo di testa ed è uno che non segna tantissimi gol, ma quelli che mette dentro sono tutti decisivi. Fece 5 reti tutte e 5 da tre punti. E non è una cosa da poco. Anche nello spareggio playout dell’Imolese è stato proprio lui a salvare la squadra romagnola”.

I tifosi della Lucchese lo ricorderanno a Como, quando i rossoneri persero per 1 a 0 con Galderisi in panchina. Fu proprio Chinellato a segnare il gol vittoria. C'è da augurarsi che la Lucchese riesca a spuntarla su questo attaccante perché sarebbe una certezza per la categoria. Intanto, per quanto riguarda la difesa, resiste il nome di Francesco Cernuto e non è detto che in settimana venga definita una di queste trattative. Insomma, state sicuri, la Lucchese ha ancora qualche colpo in canna.