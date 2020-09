Porta Elisa News



Mercato, dall'Empoli arriva Adamoli

lunedì, 14 settembre 2020, 16:25

Con l'arrivo in prestito di Andrea Adamoli dall'Empoli, Daniele Deoma, diesse rossonero, ha fatto senz'altro un buon colpo per la corsia di sinistra. Chi lo conosce ne parla molto bene. "È un giocatore tecnicamente preparato - ha sottolineato Armando Reggiannini osservatore per le nazionali giovanili italiane per la Toscana che lo ha seguito tutta la stagione fra le file della primavera dell'Empoli - Adamoli ha un ottimo piede sinistro ed una buona struttura fisica. In alcune circostanze a mio avviso può giocare anche come esterno alto, ma la Lucchese lo ha preso per fargli fare il terzino ed è andata assolutamente sul sicuro.

Di seguito il comunicato stampa della società rossonera: "La Lucchese 1905 annuncia ufficialmente di aver acquisito, in prestito dall'Empoli, il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Adamoli, esterno difensivo classe '01. Dopo essersi messo in mostra nei settori giovanili di Genoa e Juventus, il promettente terzino sinistro è stato acquistato dall'Empoli, con cui ha disputato da protagonista il Campionato Primavera 2019/20. Adamoli è un esterno difensivo moderno, dotato di grande corsa e di un ottimo piede sinistro. Capace di abbinare sapientemente alla fase difensiva anche quella offensiva e di appoggio. Dopo aver effettuato le visite di rito ed il tampone sarà a disposizione di mister Francesco Monaco".