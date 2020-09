Porta Elisa News



Mercato, vicino l'arrivo del secondo portiere: è Matteo Biggeri

giovedì, 10 settembre 2020, 20:28

di diego checchi

Daniele Deoma lo aveva detto nell'intervista al nostro sito: "Prenderemo due portieri uno over e uno under". E stasera è venuta fuori una voce molto vicina alla verità, infatti la Lucchese è in trattativa con Matteo Biggeri classe 96 nativo di Castelnuovo e in forza alla Viterbese con un contratto sino al 2021; è chiaro che il giocatore dovrà fare la rescissione del contratto ma il suo procuratore Giancarlo Tronchetti che lavora insieme a Vittorio Tosto è possibilista.

"Non abbiamo ancora chiuso nulla e finchè i contratti non si firmano non si possono dire con certezza le cose comunque Biggeri è un profilo che piace alla Lucchese", spiega. Si era ipotizzato il fatto che domani potesse essere il giorno della firma ma è più probabile che tutto venga fatto entro la giornata di lunedì¸ Biggeri è un profilo molto interessante che in serie c ha già giocato con le maglie di Pontedera e Viterbese collezionando più di 40 presenze. Ha iniziato a giocare nell' Empoli dove è arrivato fino alla primavera per poi passare al Montecatini in serie d e appunto al Pontedera e alla Viterbese. Biggeri sembra aver superato la concorrenza di Sala che si è svincolato dal Rimini di Brancolini giocatore di proprietà della Fiorentina e di Ricci svincolato dal Livorno.