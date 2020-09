Porta Elisa News



Mercato, ecco la punta: Flavio Bianchi in rossonero

giovedì, 17 settembre 2020, 14:44

Il ds Deoma lo ha strappato alla concorrenza di diverse società di Serie C, tra cui la Pistoiese. Da pochi minuti Flavio Bianchi è un nuovo attaccante della Lucchese ed è arrivato in prestito dal Genoa. Questo ragazzo è una punta centrale con il vizio del gol. In attacco la Lucchese ha fatto un vero e proprio salto di qualità perché Bianchi viene riconosciuto da tutti gli addetti ai lavori un grande talento con un futuro molto roseo.

Questo il comunicato della Lucchese: “La Lucchese 1905 annuncia con grande soddisfazione di aver acquisito, in prestito dal Genoa FC, il diritto alle prestazioni sportive di Flavio Bianchi, attaccante classe '00, per la stagione 2020/21. Il giovane attaccante, considerato tra i talenti più puri e di prospettiva del panorama nazionale, è cresciuto nel settore giovanile del Genoa dove si è messo in luce a suon di gol in ogni categoria, fino a divenire grande protagonista del Campionato Primavera. Il giocatore ha firmato il contratto questa mattina presso la sede rossonera allo stadio Porta Elisa e raggiungerà già nel pomeriggio il resto della squadra in ritiro”.