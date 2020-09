Porta Elisa News



Mercato, Magrassi vicino ai rossoneri

domenica, 13 settembre 2020, 15:33

di diego checchi

Sembra essere tutto apparecchiato per l'arrivo di Andrea Magrassi, centravanti classe 1993 di proprietà dell'Entella che ha giocato l'ultima stagione con la Virtus Verona nel girone B della Serie C. E' un attaccante forte fisicamente e bravo nel colpo di testa. Magrassi è esploso due anni fa nel Matelica in Serie D quando è riuscito a realizzare ben 18 reti. il retroscena. Il giocatore è a disposizione di Bruno Tedino all'Entella ma ieri non è stato convocato per un piccolo problema fisico e quindi la società ha preferito non rischiare. Su di lui c'era ancora la Virtus Verona ma la trattativa sembrerebbe essere tramontata visto che i veneti si sono assicurati l'esperto attaccante Arma. Magrassi si è già informato sulla città di Lucca presso tanti ex rossoneri che sono all'Entella e che gli ne hanno parlato ovviamente bene. È possibile che in settimana questa trattativa venga portata a termine.

Per quanto riguarda l'attacco rossonero c'è anche un altro nome che stuzzica le fantasie del DS Deoma, si tratta di Flavio Bianchi, attaccante classe 2000 del Genoa, un vero e proprio toro per potenza e forza fisica che nella sua ancora breve carriera ha già subito un grave infortunio; lui ha giocato anche nella primavera del Torino. Una curiosità: Bianchi ha segnato nell'amichevole vinta dal Genoa contro la Carrarese durante questa settimana. La trattativa per portare il giovane a Lucca non è facile perché su di lui ci sono anche altre squadre fra cui la Pistoiese. L'arrivo di uno tra questi due attaccanti non esclude comunque l'arrivo dell'altro, visto che i rossoneri vorrebbero prendere due prime punte, una più giovane e una più esperta.

Discorso portieri. Domani, a meno di grossi colpi di scena, si concluderà la trattativa che porterà a Lucca il portiere di Castelnuovo Matteo Biggeri, attualmente in forza alla Viterbese che sarebbe l'alternativa a Jacopo Coletta.

Per quanto riguarda la difesa, resta in piedi la trattativa con Francesco Cernuto, svincolato dalla Triestina ma non sono escluse sorprese dell'ultima ora.

Indiscrezioni. Mentre la squadra si sta godendo le ultime ore di riposo prima di rientrare a Castelnuovo questa sera, è possibile che mercoledì prossimo verrà disputata una nuova amichevole e alcune voci indicherebbero come avversario la Virtus Entella, squadra di Serie B; da capire luogo e orario della partita. Vedremo se questi rumors saranno confermati da un comunicato della società.