Mercato, per l'attacco spunta anche il nome di Ripa

giovedì, 17 settembre 2020, 20:22

di diego checchi

Chi pensa che, dopo l'arrivo di Flavio Bianchi, Deoma non prenderà un altro attaccante si sbaglia di grosso o meglio così la pensiamo noi. Infatti, nelle ultime ore, è spuntato il nome di Francesco Ripa, attualmente svincolato dopo la retrocessione del Picerno in Serie D. Questo attaccante è un classe '85, ha una lunga militanza in categoria ed ha realizzato 155 gol con le maglie di Sicula Leonzio, Juve Stabia, Arzanese, L'Aquila, Nocerina, Como, Pro Patria, Sorrento e Potenza. Su di lui, però, ci sarebbe anche la Vibonese.

Vedremo se questa trattativa andrà in porto, certo è che questo vecchio lupo di mare completerebbe il reparto di attaccanti centrali che ora conta il giovane e talentuoso Bianchi e la scommessa Bitep. Non è ancora comunque svanita la trattativa che porta ad Andrea Magrassi dell'Entella, anche se su di lui ci sono molte squadre e non sarebbe facile per la Lucchese poterselo accaparrare. Insomma, i colpi di mercato non sono assolutamente finiti perché Deoma, quando non te lo aspetti, è sempre pronto a tirare fuori dal cilindro un pezzo da novanta. Intanto, per quanto riguarda gli ex rossoneri, c'è da sottolineare che Mattia Bortolussi è passato proprio oggi dal Novara al Cesena e quindi la Lucchese non lo troverà di fronte durante il campionato.