Mister Lopez: "Molinaro e Kosovan, due giocatori di grande forza e corsa"

mercoledì, 2 settembre 2020, 16:12

di diego checchi

Non c'eravamo sbagliati quando avevamo sussurrato a qualcuno che Deoma aveva fatto due ottimi colpi. E ci stiamo riferendo agli acquisti di Salvatore Molinaro e Tansiy Kosovan perché a dirlo è stato l'ex tecnico rossonero Giovanni Lopez che ha avuto Molinaro alla Viterbese e incontrato Kosovan quando ha giocato contro il Picerno sempre alla guida della Viterbese.

Su Molinaro è stato chiaro: "Un giocatore con grande forza e grande corsa, un ottimo colpo anche perchè è un 1998 e rientra ancora negli under che ti possono dare il minutaggio. Nel 4-2-3-1 che di solito fa Monaco, lui può ricoprire tutti e tre i ruoli dietro la punta". Anche su Kosovan Tanasy il giudizio è lusinghiero: "Per quanto riguarda il giocatore ucraino è lo stesso discorso: grande corsa, grande forza, un ottimo piede mancino. Entrambi devono migliorare nella gestione della palla. In un 4-3-3 Kosovan può fare anche la mezzala sinistra di centrocampo come ha giocato per tutto lo scorso anno a Picerno".

Per quanto riguarda Tanasiy possiamo raccontarvi qualche retroscena: il giocatore era vicinissimo alla Casertana ma poi ha cambiato procuratore e la trattativa è tramontata. A questo punto si è inserito il Mantova, ma la Lucchese è stata più concreta. Abbiamo seguito più volte questo giocatore e non ci sbilanciamo troppo se diciamo che Deoma ha fatto un colpo da 90 innalzando in maniera esponenziale la qualità della linea mediana. Un altro punto a favore dell'ucraino è il saper calciare le punizioni come pochi, sempre con il suo sinistro. E' un giocatore che ha tutte le possibilità per spiccare il volo e per poter giocare anche in Serie B.