Momentè il possibile rinforzo per l'attacco?

lunedì, 28 settembre 2020, 12:22

di diego checchi

In conferenza stampa Daniele Deoma lo ha sottolineato: “Saremo vigili sul mercato e se capiterà l’occasione ci rinforzeremo in tutti i reparti”. Nelle ultime ore è venuta fuori una voce che accostava Matteo Momentè alla Lucchese, la punta centrale attualmente a Gozzano che sta cercando sistemazione in Serie C dopo una carriera di grande livello tra i professionisti e 251 gol tra C e B.

Un profilo che sicuramente avrebbe stuzzicato la fantasia dei tifosi rossoneri ma il suo procuratore Daniel Piconcelli smentisce questa voce: “Avevo sentito la Lucchese circa un mese fa, ma almeno per il momento non c’è stato più niente”. Evidentemente Deoma aveva messo gli occhi su Momentè prima di prendere Bianchi ed ora due sono le strade: o ha qualche altra idea, oppure, in questi giorni tornerà alla carica per il giocatore. State sicuri che se capiterà di fare qualcosa, la Lucchese non si tirerà indietro.

Intanto per la prossima partita di domenica prossima contro il Novara, mister Monaco dovrà fare i conti con un reparto difensivo a corto di uomini visto che oltre a Benassi e Papini (il primo squalificato e il secondo infortunato) mancherà anche per squalifica Bartolomei, espulso ieri per doppia ammonizione. È vero che rientrerà dalla squalifica Adamoli ma sia quest’ultimo che Lo Curto, sono terzini sinistri. Quindi gli unici terzini destri a disposizione sono Cellamare (2004) e Pardini (2002). Vedremo per quale soluzione opterà Monaco.