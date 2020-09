Porta Elisa News



Monaco: "Partita dai due volti, ma non era facile riprenderla"

domenica, 27 settembre 2020, 19:25

"Dobbiamo ripartire dal secondo tempo": Francesco Monaco è contento per come la partita è stata rimessa nei binari dopo un primo tempo davvero pessimo dei suoi, poi è cambiato tutto: "Partita dai due volti, primo tempo bello da parte loro, noi lunghi, arrivavamo sempre secondi sulla palla, nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa e è stata un'altra partita. Forse i ragazzi hanno accusato anche l'emozione in uno stadio vuoto, importante trovare subito il primo gol a inizio ripresa quando finalmente siamo riusciti a essere corti. Grande risultato, non era facile, i ragazzi hanno dato tutto".

"Cosa ho detto negli spogliatoi? Che bastava un niente per cambiare la partita, eravamo troppo brutti nel primo tempo. Nella ripresa con gli esterni più stretti e due punte siamo andati meglio. Bianchi? E' un buon giocatore, sono contento che gli attaccanti abbiano fatto gol. Erano in tanti all'esordio è abitudine portare le paste: speriamo non le portino tutti insieme. Pergolettese buona squadra che si conosce da tempo, squadra fisica".