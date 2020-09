Porta Elisa News



Novità in vista per il ritorno degli spettatori negli stadi?

sabato, 19 settembre 2020, 17:35

di diego checchi

A breve ci potrebbero essere delle novità importanti sulla riapertura degli stadio fino a 1000 persone, ovviamente con distanziamento e mascherine. Si aspetta che il Governo dia il via libera a questa situazione visto che lo ha già fatto per le semifinali degli Internazionali di tennis che si svolgono a Roma e che Veneto ed Emilia Romagna hanno emanato delle ordinanze che consentiranno la riapertura degli stadi di calcio già per la prima di campionato. Ovviamente i biglietti andranno prenotati on-line e ci vorranno tutte le accortezze per evitare gli assembramenti. Per quanto riguarda la Lucchese, questa sarà una settimana importante perché dopo tanto lavoro in ritiro si tornerà a Lucca e si inizierà a preparare il primo impegno ufficiale contro la Pergolettese, una squadra tutt'altro che facile da affrontare che giocherà con un 4-3-3 molto sbarazzino e che ha dimostrato in precampionato di avere delle buone individualità ed ha battuto per 1 a 0 il Renate.

Per quanto riguarda il mercato, ci sarà da capire quali e quanti movimenti vorrà ancora fare Deoma. Il diesse, dopo l'arrivo di Bianchi, giocatore di estrema qualità, vuole lavorare a fari spenti e aspetta l'occasione giusta e noi siamo convinti che non si fermerà qui. Lunedì, la squadra eseguirà i tamponi ed i test sierologici e quindi non si potrà allenare; gli allenamenti riprenderanno martedì, con ogni probabilità al pomeriggio e c'è chi dice che si svolgeranno all'acquedotto, ma su questo aspetto vedremo nei prossimi giorni.