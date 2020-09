Porta Elisa News



Partitella del giovedì, è Bianchi show

giovedì, 24 settembre 2020, 19:54

di diego checchi

Bianchi show nella partitella in famiglia che si è disputata all'Acquedotto sotto la pioggia. L'ex centravanti del Genoa ha fatto il bello e il cattivo tempo mettendo a segno 4 gol in 20 minuti, uno più bello dell'altro. È vero che questa era solo una sgambata, ma comunque si sono potuti apprezzare i movimenti da attaccante puro e il fatto che questo giocatore sa sempre dove farsi trovare nel momento giusto.

Al di là di questo, mister Monaco ha mischiato un po' le carte per non dare vantaggi all'avversario di domenica prossima, anche se nel reparto difensivo le alternative non sono poi molte, visto che Adamoli, Papini e Benassi non ci saranno per squalifica. La coppia più scontata da vedere al centro della difesa è quella formata da Panariello e Solcia, ma chissà che Meucci non possa prendere il posto di uno dei due, visto che il centrocampista è stato provato in quella posizione. Sugli esterni, Cellamare e Lo Curto lottano per una maglia, perché Bartolomei, a destra o sinistra, giocherà sicuramente. A centrocampo, non crediamo che Monaco rinuncerà al duo Cruciani-Kosovan, anche se Lionetti e Signori scalpitano per un ruolo da protagonista. In attacco, il posto sicuro ce l'ha Bianchi con Bitep, che comunque ha messo a segno una rete oggi, pronto a subentrare. Per il resto, tutto ancora da decidere.

Questa le formazioni scese in campo oggi. Lucchese bianca: Coletta, Bartolomei, Solcia, Nuti, Pardini, Cruciani, Lionetti, Convitto, Scalzi, Panati (Adamoli), Bitep. Lucchese rossa: Biggeri, Cellamare, Meucci, Panariello (Benassi), Lo Curto, Kosovan, Signori, Fazzi, Nannelli (Falivene), Bianchi, Molinaro.