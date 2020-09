Porta Elisa News



Per il centrocampo c'è Signori

lunedì, 21 settembre 2020, 11:23

di diego checchi

Ecco il centrocampista dell’Atalanta che la Lucchese stava cercando. Si tratta di Samuele Signori, classe 2001 attualmente svincolato che la Lucchese potrebbe prendere a titolo definitivo e non inserirlo in lista. I buoni rapporti con l’ex giocatore rossonero Roberto Marta, scouting dell’Atalanta, hanno reso possibile l’arrivo di Solcia e ora quello di Signori.

La trattativa non sembra conclusa ma il mediano che può giocare anche come mezzala sinistra, è ad un passo dalla Lucchese e chissà se oggi non possa già essere a Lucca e mettersi a disposizione di mister Monaco che da domani pomeriggio inizierà gli allenamenti in vista della prima gara contro la Pergolettese dove non ci saranno Papini e Benassi squalificati (il primo anche infortunato) e Adamoli che dovrà scontare un turno di squalifica rimediato nella passata stagione quando era nella Primavera dell’Empoli.