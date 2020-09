Porta Elisa News



Ragghianti: "Speriamo di arrivare all'aggiudicazione dei lavori per lo stadio entro la prossima estate"

martedì, 8 settembre 2020, 08:26

di fabrizio vincenti

E' fuori Lucca per impegni in rappresentanza del Comune, ma la vicenda della presentazione del progetto preliminare per il nuovo Porta Elisa l'ha naturalmente seguita, anche se per ora non ha potuto ancora leggere nel dettaglio il progetto. Stefano Ragghianti, assessore comunale allo Sport, prova a tracciare una mappa del percorso che dovrà compiere il progetto prima di vedere in azione le ruspe e sempre tenendo conto che si sta ragionando di un concessione di lunghissima durata e non della cessione dello stadio.

"Entro 90 giorni ci sarà la convocazione della conferenza dei servizi preliminare, che coinvolgerà tutti gli enti che devono esprimere un parere, a cominciare dal Genio Civile e dalla Sovrintendenza. In quella sede si valuterà quanto presentato e potranno essere chieste modifiche, ma con il via libera si certificherà il pubblico interesse per il progetto".

A quel punto cosa succede?

"A quel punto, sulla base delle valutazioni effettuate e delle modifiche richieste, i proponenti il progetto dovranno presentare un progetto definitivo. Su quello tornerà a riunirsi la conferenza dei servizi in veste decisoria, dunque dovrà maturare un parere definitivo, ovvero il permesso all'operazione. Ci saranno 120 giorni di tempo per approvarlo dopo la sua presentazione".

Poi c'è la procedura a evidenza pubblica da indire.

"Esatto, c'è la procedura a evidenza pubblica da indire e a cui può partecipare chiunque, non solo i proponenti del progetto, fermo restando che a parità di offerta sono privilegiati questi. Una volta esperita quella fase, si arriva all'assegnazione e poi ai lavori".

Che tempi prevede?

"Ho parlato di 90 e poi di 120 giorni, senza considerare il tempo per la presentazione del progetto definitivo: siamo già a sette mesi, mi auguro che nell'estate prossima si possa arriva all'aggiudicazione dei lavori. Chiaro che dipenderà dalle eventuali modifiche richieste dalla conferenza dei servizi e senza mai dimenticare che questi percorsi sono minati, come dimostrano tante esperienze. Un'altra variabile sta nelle possibili modifiche in esame in Parlamento che forse potrebbero aiutarci a snellire la procedura e a avere maggiore margine sul recupero della trbuna coperta".