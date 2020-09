Porta Elisa News



Scongiurato lo sciopero della Serie C: si gioca

venerdì, 25 settembre 2020, 13:13

Scongiurato lo sciopero della Serie C. Da domani il campionato si gioca regolarmente. Lo comunica con una nota ufficiale l’AIC che afferma: “L'Associazione Italiana Calciatori, in considerazione dell’evoluzione delle trattative con la Lega Italiana Calcio Professionistico relativamente al noto problema delle liste dei calciatori professionisti utilizzabili, revoca lo sciopero indetto per la prima giornata di campionato, pur mantenendo lo stato di agitazione già in precedenza proclamato, in attesa dell’Assemblea delle Società di Lega Pro”

La mediazione del Presidente Gravina è stata fondamentale per far si che si sbloccasse la situazione. Si parla di un possibile allungamento delle liste a 24 giocatori più un 2001. Ogni decisione verrà presa nell’Assemblea di Lega che ci sarà a breve. Quello che è certo è che il campionato 2020/21 prenderà il via e non ci saranno ulteriori stravolgimenti. È stata una mattinata di riunioni e intensi rumors: prima sembrava che prevalesse la linea di non giocare, poi, verso le 12 si è sbloccato tutto. E allora si può dare il via alle danze, ovviamente a porte chiuse.