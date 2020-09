Porta Elisa News



Slitta il calendario della Serie C

mercoledì, 2 settembre 2020, 14:17

Parte subito con uno slittamento il campionato di Serie C: la composizione dei calendari dei tre gironi, prevista per il 10 settembre, è stata rinviata a data da destinarsi per consentire che si svolgano gli appelli del processo che in pirmo grado ha escluso dalla terza serie Picerno e Bitonto. Una scelta che lascia perplessi, considerando che gli appelli era noto da tempo ci sarebbero stati. E perché fissare per il 10 di settembre se già si sapeva dello strascico giudiziario?

"La gara Picerno-Bitonto del campionato 2018-19 di Serie D – si legge in una nota della Lega Pro – è sottoposta al giudizio della Giustizia Sportiva. Lunedì si è tenuto il primo grado di giudizio e nei prossimi giorni saranno fissati i termini per l’appello. Di conseguenza è doveroso, per rispetto alle decisioni della Giustizia Sportiva, posticipare lo svolgimento del sorteggio dei calendari del campionato 2020-2021 previsto per il giorno 10 settembre pv. Ci scusiamo per il disagio e sarà nostra cura comunicare la fissazione della nuova data.