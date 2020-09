Ufficiale: Biggeri alla Lucchese

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 15 settembre 2020, 19:40

La Lega Pro ha reso nota la composizione dei tre gironi della Serie C: la Lucchese è stata inserita nel Girone A come tutti si aspettavano, non ci sono particolare sorprese rispetto a quanto ipotizzato nei giorni scorsi, se non l’inserimento del Grosseto e non del Mantova nel girone.

martedì, 15 settembre 2020, 15:25

Raggiunto, con grande soddisfazione di entrambe le parti, un accordo di affiliazione tra la Lucchese 1905 ed il Filecchio Calcio Femminile, compagine militante nel campionato di Serie C italiano che, proprio come i rossoneri, ha ottenuto nella stagione 2019/20 la promozione sul campo

martedì, 15 settembre 2020, 14:58

Il portiere classe 1996 di Castelnuovo questa mattina non si è allenato agli ordini di Maurizi con la Viterbese ed è pronto a firmare per i rossoneri o nella giornata odierna o al massimo in quella di domani.

martedì, 15 settembre 2020, 08:13

Il direttore sportivo rossonero critico sulle attuali misure che colpiscono principalmente gli sport professionistici: "Il calcio senza tifosi che gioco è? Forse sarebbe il caso di valutare uno sciopero se non ci ridanno i tifosi: se passasse l'idea, la Lucchese sarebbe in prima fila"