A Vercelli in cerca di riscatto

sabato, 10 ottobre 2020, 15:28

di diego checchi

La prima cosa da fare è resettare tutto dopo la gara contro il Grosseto e poi entrare in campo al "Silvio Piola" di Vercelli con il coltello tra i denti per giocarsela alla pari contro la squadra di Modesto. C'è bisogno di vedere un atteggiamento mentale propositivo e una squadra capace di togliersi quelle paure che sicuramente non hanno giovato nella partita casalinga di mercoledì. Vorremmo vedere una Lucchese simile a quella ammirata nel secondo tempo contro la Pergolettese, una squadra capace di attaccare gli avversari, restare corta e non lasciare spazi tra le linee. Insomma, una squadra che badi al sodo e che, qualche volta, faccia anche un fallo per interrompere le azioni. Per affrontare la Pro Vercelli, che è un mix tra esperienza e gioventù, ci vorranno queste armi, non è questione di modulo o di uomini, ma di mentalità. La Lucchese ha bisogno di metabolizzare in fretta il fatto che in Serie C si viene puniti al minimo errore, lo ripetiamo: 8 gol in 3 partite sono troppi e di questo ne è ben conscio anche l'allentare Monaco con tutto il suo staff. I rossoneri dovrebbero schierarsi con il 4-3-3 con Coletta in porta, Bartolomei e Lo Curto sugli esterni di difesa, Benassi e Solcia in zona centrale. A centrocampo Meucci giocherà sicuramente, con Cruciani o Fazzi (alla prima da titolare) e Kosovan a completare il trio mediano. In attacco ci saranno Nannelli, Moreo e Bianchi, con Scalzi e Convitto che sembrano non essere in perfette condizioni e non dovrebbero partire con il resto della squadra.

Questa la probabile formazione.

Lucchese (4-3-3): 1 Coletta, 19 Bartolomei, 15 Solcia, 20 Benassi, 3 Lo Curto, 19 Fazzi, 23 Meucci, 8 Kosovan, 7 Nannelli, 29 Moreo, 9 Bianchi. A disposizione: 12 Biggeri, 2 Panariello, 13 Cellamare, 26 Adamoli, 28 De Vito, 10 Lionetti, 4 Cruciani, 14 Signori, 11 Panati, 24 Falivene, 25 Molinaro, 21 Bitep. Allenatore: Monaco