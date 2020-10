Porta Elisa News



Capitan Benassi: "Dobbiamo recuperare subito energie mentali e fisiche"

mercoledì, 7 ottobre 2020, 22:09

Capitan Benassi ci mette la faccia a nome della squadra ed indica la squadra da percorrere. "Il risultato non è stato positivo. Siamo una squadra con molti elementi nuovi, piena di giovani. Per il momento i risultati non stanno venendo ma noi stiamo dando il massimo per fa sì che arrivino. Abbiamo ancora grandi margini di crescita. Il nostro obbiettivo è quello di fare più punti possibili attraverso il lavoro. La categoria è importante dove si abbinano quantità e qualità e su questo stiamo lavorando tutti i giorni".

"La squadra sta lavorando bene e adesso è necessario una pronta reazione perchè già domenica c'è la Pro Vercelli, non abbiamo neanche tempo di recuperare che domenica siamo di nuovo in campo. Dobbiamo recuperare energie sia mentali che fisiche perché sappiamo che domenica sarà una partita tosta come tutte le partite di qui alla fine dove non ci regalerà niente nessuno come noi sappiamo che non dovremmo regalare niente a nessuno".