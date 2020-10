Porta Elisa News



Contro il Como potrebbe essere confermato il 3-5-2

giovedì, 15 ottobre 2020, 18:54

di diego checchi

Partitella a ranghi contrapposti all'Acquedotto dove mister Monaco ha mischiato ancora una volta le cartei. Ad oggi, dire chi scenderà in campo contro il Como è un esercizio arduo anche perché ci sono diverse soluzioni sul piatto, partiamo dalle certezze. Federico Papini ha disputato la partitella ed è stato provato nella difesa a tre mentre Michel Cruciani non era presente all'allenamento e bisognerà vedere quando rientrerà dopo il lutto famigliare. Fazzi, invece, ha lavorato a parte mentre Lo Curto è ancora ai box.

La nostra sensazione è che il modulo sarà quello visto a Vercelli e cioè il 3-5-2 ma bisognerà capire con quali uomini deciderà di scendere in campo mister Monaco. Papini verrà rischiato sin dall'inizio oppure partirà dalla panchina? Kosovan sarà schierato davanti alla difesa o come mezz'ala? Convitto, poi, è stato addirittura provato nel ruolo di interno di centrocampo così come Scalzi. E chi saranno le due punte? Dato per scontato l'utilizzo di Bianchi, Bitep e Moreo lottano per una maglia. C'è concorrenza anche sugli esterni dove sulla destra Nannelli e Bartolomei si giocano un posto come Adamoli e Molinaro sulla sinistra. Ovviamente, le due coppie hanno caratteristiche diverse perché Bartolomei e Adamoli sono più adatti alla fase difensiva mentre Molinaro e Nannelli a quella offensiva. In difesa, quello sicuro di giocare, a nostro avviso è Benassi, con De Vito, Solcia, Panariello e Papini che lottano per gli altri due posti.