Di Stefano: "Il cambio di allenatore è un fallimento per tutti"

sabato, 24 ottobre 2020, 11:56

di diego checchi

Mister Di Stefano è pronto e carico per affrontare la gara casalinga contro la Juventus under 23 senza pensare al futuro. Il futuro per lui è solo domani ed è giusto che sia così. Per quanto riguarda la formazione il trainer deciderà solo dopo l'allenamento di questo pomeriggio.

Mister, un momento molto particolare e delicato ma bisogna pensare a far bene domani...

"Il momento è delicato già da diverse settimane perchè purtroppo è stato un inizio di campionato non positivo da parte della squadra, c'è stato ieri il cambio di allenatore che vuol dire un fallimento da parte di tutti, staff, giocatori etc etc.....però come si sa nel calcio arrivano sempre le opportunità di dimostrare già con la partita di domani di poter cambiare sia rotta che questo momento negativo che sta attraversando la squadra".

A proposito di domani arriva una Juventus under 23 decimata dal covid ma dall'alto tasso tecnico, che partita si aspetta?

"Al di là del covid che sta complicando a tutti anche mentalmente il lavoro, dobbiamo pensare alla nostra situazione ed affrontare l'avversario con l'atteggiamento giusto perchè mentalmente sarà una partita difficile. Loro mentalmente saranno molto più tranquilli e potranno giocare con molto meno affanno. Dal canto nostro dovremo avere anche noi la giusta tranquillità ma con attenzione e determinazione2.

Per quanto riguarda la formazione quali sono i nodi da sciogliere? Caccetta sarà a disposizione, sarà in panchina?

"Per la formazione devo ancora valutare le condizione fisiche e mentali di tutti. Ho avuto solo un giorno la squadra a disposizione. La cosa sicura è che metterò in campo quei ragazzi che dimostreranno la voglia di ribaltare questa situazione. Per quanto riguarda Caccetta è ancora un pò in ritardo e valuterò con il giocatore di decidere se portarlo in panchina per fargli assaporare anche il clima partita che è già da tanto che non ce l'ha e poi ripeto i nodi non sono da sciogliere, dobbiamo essere tutti pronti, siamo in 28 e dobbiamo affrontare questa partita con umiltà e attenzione".