Di Stefano : "Il risultato non ci sorride"

domenica, 25 ottobre 2020, 22:15

Alla prima in panchina con la Lucchese, Mister Di Stefano è contento della prestazione dei suoi ragazzi nonostante la sconfitta e tramite l’ufficio stampa ha rilasciato queste dichiarazioni.

Nonostante la sconfitta abbiamo visto una Lucchese viva.

“Era l’obiettivo principale riuscire a fare la partita e giocarsela contro una grande squadra. Uscire dal campo sudati. Non c’è da rimproverare niente ai ragazzi. Purtroppo c’è il risultato che non ci sorride, dovevamo fare più attenzione sul cross del loro vantaggio però ho detto ai ragazzi che per essere la prima volta da allenatore della Lucchese, sono orgoglioso di loro”.

Cosa è mancato per raggiungere il risultato e muovere la classifica.

“Mancavano tanti ragazzi per colpa di questo covid. Siamo stati bassi ad aspettare e l’idea era quella di fare qualche ripartenza. Lo avevamo anche fatto, peccato per lo svantaggio ma va bene così per l’atteggiamento della squadra, un po’ meno per la classifica”.