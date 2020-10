Porta Elisa News



Fallimento Lucchese, respinto il ricorso sulla fideiussione Cig Pannonia

mercoledì, 21 ottobre 2020, 17:40

Il Collegio di Garanzia dello sport (secoda sezione con presidente Attilio Zimatore e relatore Angelo Piazza) ha rigettato il ricorso promosso dalla Lucchese Libertas 1905 e presentato il 6 giugno 2019 contro la decisione della Corte federale di appello del 18 aprile del solito anno (e che aveva confermato la decisione resa dal tribunale federale nazionale il 18 febbraio precedente) relativa alla validità della fideiussione Cig Pannonia e al suo tardivo deposito in sostituzione della fideiussione emessa da Finworld spa nell'estate del 2018 e non ritenuta valida.

Il collegio, lo rende noto il curatore fallimentare Caludio Del Prete che aveva impugnato la decisione nella speranza di poter rientrare di parte della somma a favore dei creditori della società fallita, ha condannato la Lucchese Libertas 1905, fallita lo scorso anno, alla refusione delle spese di lite ammontanti a 2000 euro. Le motivazioni non sono state al momento rese note. Come si ricorderà la fideiussione era stata presentata dall'allora proprietà rossonera (all'epoca Città Digitali) e oltre al costo della sua emissione (circa 23mila euro) si erano aggiunte altri 14mila e passa euro per "consulenze e attività" da parte della T-Con di Lucca. Si conclude così la vicenda relativa all'impugnazione di quelle decisioni degli organi di giustizia sportiva e resta confermata l'ammenda comminata a suo tempo. Dunque il curatore non potrà richiedere somme a suo tempo trattenute alla Lucchese da parte della Figc che aveva irrorato i 350mila euro di multa.