Ingaggiato il centrocampista Cristian Caccetta

lunedì, 19 ottobre 2020, 20:51

Come annunciato nel dopo partita di Lucchese-Como dal diesse Deoma, la società rossonera si è mossa sul mercato per provare a rinforzare il reparto che pare più debole, ovvero il centrocampo. E in una nota la Lucchese comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Cristian Caccetta, centrocampista classe '86, nella scorsa stagione in forza alla Paganese.

"Dotato di grande fisicità e visione di gioco – si legge nella nota della società rossonera – Caccetta può vantare oltre 300 presenze tra i professionisti e numerose stagioni da titolare in Serie C con le maglie di Foggia, Trapani, Cosenza, Catania e Sambenedettese. Con la maglia del Trapani, inoltre, ha vissuto una stagione da protagonista in Serie B nel campionato 2013/14. Arriva per rinforzare ulteriormente il reparto di centrocampo con la sua grande esperienza. Per lui, che già da domani sarà a disposizione dello staff, un contratto in rossonero fino al 30 giugno 2021".