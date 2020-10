Porta Elisa News



La Lucchese prova a cambiare passo

sabato, 24 ottobre 2020, 18:00

di diego checchi

E' inutile nasconderlo, questi per la Lucchese sono stati e sono giorni particolari perchè dopo la sconfitta di Busto Arsizio la società ha deciso di sollevare dall'incarico mister Monaco. Di questo ci dispiace ma i risultati e soprattutto le prestazioni hanno fatto sì che la situazione precipitasse. Un punto in 6 partite e soprattutto le 5 sconfitte consecutive ed i 16 gol subiti hanno indotto la società a cambiare marcia. C'è chi dice che era giusto dare un altra chance al capitano di tante battaglie che ha legato indissolubilmente la carriera da calciatore alla Lucchese con le sue 10 stagione ed è stato protagonista con la vittoria del campionato di serie D dello scorso anno. Il discorso è questo: se ormai la società non nutriva più quella fiducia che serve per andare avanti in un rapporto di lavoro, ha fatto bene a cambiare con grande rammarico per l'uomo e la persona, impeccabile sotto tutti gli aspetti, ma il calcio in certi momenti è crudele ed impone delle decisione che non avrebbe voluto mai prendere.

Adesso c'è da voltare pagina perchè domani la Lucchese torna già in campo sotto la guida di Oliviero Di Stefano che da ieri ha preso in mano la squadra e sta pensando a preparare la gara contro la Juventus under 23. Il popolare "Lulù" è uomo fidato della società ed è pronto ad accettare qualsiasi decisione da lunedì in poi. Sia che gli venga riconfermata la fiducia, sia che ritorni a fare il secondo di un allenatore che non è stato ancora identificato. Questa settimana servirà alla società per chiarirsi bene le ideee e poi prendere la decisione più giusta per questa squadra perché sbagliare adesso potrebbe diventare veramente deleterio per tutta la stagione rossonera. Ma intanto concentriamoci sulla sfida di domani, una sfida che la Lucchese dovrà provare con ogni mezzo a vincere, perchè la classifica piange e perché i giocatori devono tirar fuori un sussulto sia per se stessi, per la squadra, per la società e per i tifosi perchè la Lucchese non merita assolutamente questa posizione. Invertire la marcia è d'obbligo.

Per quanto riguarda la formazione Di Stefano dovrà scegliere al meglio e soprattutto capire chi gli darà le giuste garanzie. Sappiamo che il centrocampista Caccetta non è ancora al massimo della condizione ma potrebbe partire dalla panchina per respirare un pò l'aria della partita ed allora a nostro avviso si va verso una formazione con il 4-3-3. A centrocampo con ogni probabilità rientrerà Kosovan a fare da mediano insieme a Cruciani con Meucci davanti alla difesa a interdire il gioco offensivo avversario. In attacco Nannelli a destra, Moreo centrale e Scalzi o Convitto o Molinaro a sinistra. Sulla linea di difesa a destra Bartolomei e a sinistra Adamoli con Panini e De Vito o Benassi centrali. Tra i pali ovviamente Coletta. Questa la probabile formazione della Lucchese 4-3-3: 1 Coletta, 17 Bartolomei, 5 Papini, 28 De Vito, 26 Adamoli, 4 Cruciani, 23 Meucci, 8 Kosovan, 27 Scalzi, 29 Moreo, 7 Nannelli. A disposizione: 12 Biggeri, 20 Benassi, 2 Panariello, 15 Solcia, 13 Cellamare, 19 Fazzi, 14 Signori, 18 Convitto, 25 Molinaro, 21 Bitep, 10 Lionetti, 30 Caccetta. Allenatore: Di Stefano