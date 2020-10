Porta Elisa News



Lucchese-Como: la Lega Pro fissa il recupero per domani alle 17,30

domenica, 18 ottobre 2020, 15:51

Dopo la notizia della positività di un giocatore rossonero e il rinvio della gara prevista inizialmente per oggi, ecco la comunicazione ufficiale della Lega Pro che, in attesa dei nuovi riscontri medici, ha fissato la gara per domani, lunedì, alle ore 17,30. Salvo casi davvero limite (per evitare un ulteriore rinvio basta che i giocatori disponibili siano 13 uno dei quali un portiere) la gara sarà dunque giocata domani. Molto probabile lo slittamento dalla partita a Busto Arsizio contro la Pro Patria a giovedì prossimo. "Stiamo predisponendo un nuovo ciclo di tamponi secondo il protocollo previsto in questi casi– commenta il direttore generale rossonero Mario Santoro – altro per il momento non possono aggiungere oltre che la gara di Busto Arsizio contro la Pro Patria dovremmo giocarla giovedì".

"Preso atto dell'istanza dalla società Lucchese ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, – si legge in una nota – la Lega dispone che la gara Lucchese - Como, in programma domenica 18 ottobre 2020, Stadio Porta Elisa, Lucca, venga posticipata a LUNEDI' 19 OTTOBRE 2020, con inizio alle ore 17.30".