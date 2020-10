Lucchese-Grosseto, le formazioni ufficiali

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 6 ottobre 2020, 19:22

Il tecnico parla attraverso un video diffuso dalla società: "Ci sono tutti i presupposti per fare bene. Rientreranno anche gli squalificati Benassi, Bartolomei e Adamoli, indisponibile solo Papini per infortunio e ancora da valutare le condizioni di Meucci"

martedì, 6 ottobre 2020, 19:03

Nel turno infrasettimanale casalingo, finalmente alla presenza di un minimo di pubblico (circa 400 persone), la Lucchese cerca la sua prima vittoria contro il Grosseto. Saranno a disposizione Benassi, Bartolomei e Adamoli. La probabile formazione

martedì, 6 ottobre 2020, 12:41

La squadra maremmana, neopromossa in Serie C, punta a mantenere la categoria. Costruita principalmente con elementi della passata stagione e da lacuni giovani di prospettiva, ha in Vrdoljak un regista in grado di far girare il gioco della squadra biancorossa allenata da mister Magrini

lunedì, 5 ottobre 2020, 21:25

Via libera per una presenza di spettatori al Porta Elisa. In seguito all’ordinanza regionale del 5 ottobre, sarà possibile ospitare, in occasione della partita Lucchese–Grosseto un numero di spettatori pari al 25% della capienza dello stadio Porta Elisa: ecco come acquistare i biglietti