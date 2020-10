Lucchese-Juventus B: 0-1 al 45' st Cinque minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 25 ottobre 2020, 12:24

Tra le ennesime misure prese dal governo Conte e le forze che lo appoggiano nel tentativo (sinora totalmente vano) di contrastare la pandemia c'è anche la nuova stretta per le manifestazioni sportive che tornano a porte chiuse anche tra i professionisti.

sabato, 24 ottobre 2020, 22:40

Nuovi casi di Covid alla Lucchese dopo l'ultimo ciclo di tamponi: la Lega Pro decide di posticipare l'orario d'inizio del match su richiesta della società rossonera: attesa per un nuovo controllo effettuato dopo la mezzanotte di sabato

sabato, 24 ottobre 2020, 18:00

Contro la Juventus B decimata dalle assenze, la Lucchese dovrà provare con ogni mezzo a vincere, la classifica piange e i giocatori devono tirar fuori un sussulto per se stessi, per la squadra, per la società e per i tifosi: invertire la marcia è d'obbligo. La probabile formazione

sabato, 24 ottobre 2020, 11:56

Il tecnico da ieri alla guida dalla Lucchese: "Il momento è delicato già da diverse settimane perchè purtroppo è stato un inizio di campionato non positivo da parte della squadra. nel calcio arrivano sempre le opportunità di dimostrare già con la partita di domani di poter cambiare sia rotta che...