Mercato, praticamente fatta per Moreo

lunedì, 5 ottobre 2020, 13:08

di diego checchi

Riccardo Moreo, attaccante classe ’96 del Cosenza è a un passo dalla Lucchese. L’affare è praticamente fatto, manca soltanto l’ufficialità che potrebbe arrivare questo pomeriggio. Un altro colpo piuttosto importante della Lucchese per rinforzare l’attacco. Moreo è alto 1,88 m e una ha una grande voglia di riscatto dopo una stagione tribolata dagli infortuni al Monopoli.

Il Cosenza crede molto in lui ed è per questo che gli ha fatto firmare un contratto fino al 2023. Infatti arriverà in prestito gratuito per un anno. La carriera di Moreo parte dal settore giovanile dell’Entella per poi proseguire all’Albinoleffe in Serie C dove ha collezionato 21 presenze in due stagioni. Poi è andato ll’Akragas collezionando 29 presenze, successivamente è sceso in Serie D a Prato dove ha realizzato 20 reti in 32 presenze.