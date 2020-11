Porta Elisa News



Mercato rossonero in piena ebollizione

domenica, 1 novembre 2020, 09:33

di diego checchi

Il mercato rossonero è in piena ebollizione. Ricapitoliamo le trattative che sono state portate a termine partendo dal difensore croato Luka Dumancic, ex Lecce, Gozzano e Juve Stabia e passando ai centrocampisti Giovanni Sbrissa (nella foto) e Winston Ceesay; tutti e tre si stanno già allenando agli ordini di Lopez ed è certo che nei prossimi giorni verranno messi sotto contratto. Questi elementi andranno a dare qualità e spessore a difesa e centrocampo.

Poi, facciamo chiarezza sulla notizia uscita nelle ultime ore del possibile arrivo del portiere classe 1999 Roberto Taliento, ex Giana Erminio e Sudtirol, che è svincolato e in attesa di sistemazione. Da quello che abbiamo saputo sia dal diesse Deoma che dal procuratore Filippo Vergani, nessuno della Lucchese ha contattato il ragazzo e c'è anche di più, Deoma ha confermato che la squadra rossonera andrà avanti con i portieri che ha, ovvero Coletta, Biggeri, Forciniti e Mazzotta.

Non sarebbe stato poi così facile, per via del regolamento, prendere un portiere professionista in più perché la lista, con i tre nuovi arrivi, sarebbe di 24 elementi e quindi completa. Di conseguenza le strade da percorrere sarebbero state poche, o rescindere il contratto di un giocatore per fare posto a Taliento ora, oppure mettere temporaneamente fuori lista l'infortunato Bitep per inserirlo di nuovo a gennaio, dopo aver comunque ceduto qualcuno. Tutto ciò, però, non avverrà. A proposito di Bitep, bisogna dire che il giocatore è tornato a casa dopo l'intervento chirurgico al malleolo e tra pochi giorni ricomincerà la riabilitazione per il suo recupero.