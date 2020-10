Monaco: "Siamo andati allo sbaraglio"

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 4 ottobre 2020, 19:33

Prestazione sottotono da parte di quasi tutti i rossoneri che non riescono a tenere il passo dei piemontesi per tutto l'arco della partita: tiene Scalzi, qualche errore nella gara di esordio di De Vito, deludono in tanti: le pagelle di Gazzetta

domenica, 4 ottobre 2020, 19:31

Il diesse rossonero valuta comunque positivamente la prestazione dei suoi: "Peccato per la palla di Meucci, ma ho visto una buona reazione. Vanno comunque fatti i complimenti al Novara per la bella partita. Mercato? Non voglio creare aspettative, siamo competitivi"

domenica, 4 ottobre 2020, 17:13

La Lucchese in Piemonte per la prima trasferta della stagione: Monaco lancia De Vito dal primo minuto, mentre in avanti spazio a Scalzi. Equilibrio rotto da un tiro di Tommaso Bianchi, Meucci divora il pari a inizio ripresa, poi il raddoppio di Gonzalez e il tris di Buzzegoli

sabato, 3 ottobre 2020, 13:08

Il tecnico alla vigilia della gara di Novara: "Ho ancora qualche dubbio sulla formazione, ma non penso al turn over in vista della gara di mercoledì, stiamo crescendo ma è presto per le valutazioni. Mercato? Se ci sarà l'occasione, sono convinto che la società non se la farà scappare"