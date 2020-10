Porta Elisa News



Monaco valuta il cambio di modulo

sabato, 10 ottobre 2020, 08:29

di diego checchi

La Lucchese si sta preparando in vista della trasferta di Vercelli e Monaco si aspetta dai suoi un pronto riscatto, soprattutto dal punto di vista della prestazione. Chissà che non possa partire da titolare l'ultimo arrivato Moreo, magari in coppia con Bianchi, e che la Lucchese possa fare un 4-4-2 o un 4-3-3 con Bianchi un po' più largo. Sono solo supposizioni visto che Monaco non ha ancora sciolto nessun dubbio, ma al di là di formazione o modulo, domenica conterà soprattutto l'atteggiamento, perché un risultato positivo al "Silvio Piola" di Vercelli significherebbe riprendere morale dopo due sconfitte consecutive, e darebbe fiducia ad una squadra giovane che deve crescere in autostima.

Sarà fondamentale non prendere gol e tenere i reparti molto corti, cose che contro il Grosseto non sono state fatte. Chi ha visto gli allenamenti all'Acquedotto ha potuto scorgere tanta applicazione e voglia di rivalsa che dovrà essere riportata sul campo di gara. Una notizia positiva è che il difensore Federico Papini sta facendo grandi passi in avanti verso il rientro in gruppo e chissà che dalla partita contro il Como non possa essere a disposizione. Questo giocatore potrà diventare fondamentale per mister Monaco, sia come difensore centrale che come terzino destro o sinistro. Insomma, Papini è un giocatore bravo in tutti i ruoli della retroguardia che è mancato molto in queste prime partite.