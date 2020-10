Porta Elisa News



Monaco: "Volevamo e meritavamo un risultato positivo"

lunedì, 19 ottobre 2020, 20:31

Mister Monaco fa capire che c'è tempo per lavorare anche se la classifica non è sicuramente positiva ed è fiducioso per la crescita dei ragazzi, nonostante l'ennesima sconfitta: "Abbiamo fatto una buona prestazione andando anche subito in vantaggio. Poi abbiamo subito due gol, il primo su calcio piazzato con la palla che ha rimbalzato più volte in area e noi non siamo stati tanto veloci a toglierla. Il secondo gol abbiamo perso una palla a metà campo e dovevamo aggredire prima il tiratore dal limite dell'area che ha poi trovato l'incrocio dei pali. Però poi c'è stata la reazione dei miei ragazzi. Volevamo e meritavamo un risultato positivo".

"Dispiace perchè stiamo cercando di migliorare. Vedo che la squadra sta migliorando ma quando non arrivano i risultati si fa sempre più fatica. Sono fiducioso perché vedo anche i ragazzi più giovani crescere e questo ci deve far ben sperare anche se non è facile digerire una sconfitta anche se contro una squadra che è stata costruita per stare nei quartieri alti della classifica. A Busto Arsizio c'è subito la possibilità di riscattare e soprattutto di mettere quella rabbia che abbiamo addosso nella partita di giovedì. Dobbiamo cercare di non essere belli ma redditizi e cercare di mettere dentro gol evitando qualche errore di troppo. La classifica piange? Direi di sì. è normale che un punto dopo cinque partite non è il massimo però cercheremo di ribaltare la situazione e c'è tempo per tirarsi su, io ne sono convinto".