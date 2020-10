Porta Elisa News



Monaco: "C'è ancora tanta rabbia per il risultato di lunedì"

mercoledì, 21 ottobre 2020, 15:25

Mister Monaco presenta la partita contro la Pro Patria attraverso l’ufficio stampa della Lucchese chiarendo alcuni aspetti sulla formazione.

Domani contro la Pro Patria sarà l’occasione per il riscatto?

“Si, c’è ancora tanta rabbia per il risultato di lunedì sera. Come ho detto subito dopo la gara, bisogna trasformare la rabbia in rabbia positiva. È una partita difficile come tutte le altre, siamo consapevoli che stiamo migliorando sotto l’aspetto fisico e tattico. Ho chiesto ai ragazzi di stare attentissimi ai particolari. Bisogna essere più svegli e smaliziati in certi episodi e non subire gol in modo facile”.

La Pro Patria è una squadra di categoria. Che avversario si aspetta?

“È una squadra quadrata che gioca in Serie C da qualche anno, anche loro vengono da una sconfitta che brucia però al di là degli avversari, dipende molto dall’atteggiamento e dallo spirito che metteremo in campo”.

Il nuovo acquisto Cristian Caccetta, un profilo importante per la categoria, lo butterà subito nella mischia?

“No, l’ho già allenato anni fa ma è un po’ in ritardo fisicamente. Deve lavorare e ha fatto soltanto due allenamenti con la squadra. Ci vuole pazienza perché è da tanto che non gioca”.

Ha sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione?

“Ho ancora qualche dubbio ma sia in mezzo che dietro vedremo domattina quando vedrò i giocatori per la riunione tecnica”.