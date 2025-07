Porta Elisa News



Barsanti: "Ecco perché non abbiamo ancora nominato la commissione"

venerdì, 4 luglio 2025, 12:55

Una volta reso noto il bando per partecipare alla assegnazione del titolo sportivo per la nuova Lucchese in molti hanno notato come non sia stata ancora resa nota la composizione della commissione di esperti chiamata a collaborare con l'amministrazione comunale nella scelta del soggetto migliore. I nomi sarebbero già stati individuati e contattati, e ovviamente avranno un incarico a titolo gratuito, ma per ora non sono ancora stati resi noti. A spiegarne il motivo, di natura procedurale, è l'assessore allo Sport Fabio Barsanti con un post sul suo profilo Facebook.

"Appena chiuso il bando – spiega – verrà nominata la commissione che affiancherà l’amministrazione nella valutazione e nella scelta di chi dovrà essere a rappresentare calcisticamente la nostra città e i nostri colori. Una scelta, quella di non nominare da subito i partecipanti alla commissione, fatta nel solo ed esclusivo interesse della procedura e, quindi, della Lucchese. I prossimi dieci giorni saranno indubbiamente cruciali per la nostra Lucchese