Monaco: "Serve una sterzata immediata"

giovedì, 22 ottobre 2020, 17:53

di diego checchi

Non lo avevamo mai sentito così deluso, affranto e arrabbiato, mister Monaco. Nel dopo partita contro la Pro Patria non le ha certamente mandate a dire quando lo abbiamo raggiunto al telefono.

"Purtroppo anche oggi non siamo partiti bene ed abbiamo subito dopo pochi minuti un rigore dubbio. Da lì in poi non siamo più esistiti e non abbiamo avuto la minima reazione. E' chiaro che adesso va presa qualche decisione importante. Bisogna dare una sterzata perché non è ammissibile avere un approccio alla gara come quello che abbiamo avuto oggi".

Cosa significa dare una sterzata?

"Significa non guardare in faccia a nessuno. Significa che dobbiamo fare tutto il possibile per cambiare immediatamente rotta. Chi ha voglia di lottare lo deve dimostrare in questi tre giorni".

C'è qualcosa da salvare in questa infausta giornata?

"Oggi c'è poco da salvare abbiamo solo la possibilità fra tre giorni di dimostrare che non siamo questi".