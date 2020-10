Novara-Lucchese: 0-0 al 34' pt. Padroni di casa in avanti

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 3 ottobre 2020, 13:08

Il tecnico alla vigilia della gara di Novara: "Ho ancora qualche dubbio sulla formazione, ma non penso al turn over in vista della gara di mercoledì, stiamo crescendo ma è presto per le valutazioni. Mercato? Se ci sarà l'occasione, sono convinto che la società non se la farà scappare"

sabato, 3 ottobre 2020, 07:06

Con i tifosi costretti a non poter accedere nemmeno in minima parte allo stadio, per chi vuole vedere la gara non resta altro che affidarsi a un monitor e seguirla in streaming. Accanto alle offerte in abbonamento di Eleven Sports ecco quelle di LiveNOW che ha scelto la formula della...

venerdì, 2 ottobre 2020, 20:09

La Lucchese in Piemonte e contro una delle formazioni più attrezzate del girone cerca di migliorare la prestazione a corrente alternata dell'esordio. In attacco ballottaggio tra Convitto e Scalzi: la probabile formazione

venerdì, 2 ottobre 2020, 19:17

Mister Monaco studia le soluzioni in vista della trasferta di Novara: ancora da capire il modulo, in avanti l'unico sicuro è Bianchi, mentre per gli altri posti lottano Nannelli, Scalzi, Convitto e Molinaro. Ultimi giorni per rinforzare la squadra: si pensa a una punta ma non solo