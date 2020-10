Porta Elisa News



Novara, nuova tappa per crescere

venerdì, 2 ottobre 2020, 20:09

di diego checchi

La volontà della Lucchese è quella di andare a Novara per fare una prestazione importante e dimostrare di essere cresciuta in autostima e di aver preso le misure con la categoria. È chiaro che dovrà cancellare il primo tempo di domenica scorsa, quando si vista una squadra sfilacciata ma soprattutto bloccata a livello mentale. Ma all'esordio ci poteva stare anche perché la Lucchese gioca con tanti giovani. Bisogna quindi ripartire dal secondo tempo di domenica e dal gioco che ha espresso, andando a prendere alto l'avversario e bloccando le sue iniziative. Però, il Novara è un avversario diverso, che cercherà con tutte le proprie forze di riscattare la sconfitta con la Pro Vercelli. La squadra di Banchieri è stata definita da tutti gli addetti ai lavori come una delle favorite per la vittoria del campionato (clicca qui per vedere in streaming la partita).

Non per questo la Lucchese dovrà essere la vittima sacrificale, e Monaco potrebbe anche attuare alcuni accorgimenti tattici passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3 mettendosi in modo speculare al Novara. In difesa, potrebbe giocare dall'inizio l'ultimo arrivato Marco De Vito in coppia con Solcia, con Panariello spostato sull'esterno di destra e Lo Curto sulla sinistra. Monaco ha fatto capire che nonostante lui stesso e la società abbiano grande fiducia nel giovane terzino classe 2004, è giusto non caricarlo di troppa pressione in una partita così importante. A centrocampo ci sarà spazio per Meucci insieme a Cruciani e Kosovan; in attacco il dubbio è tra Scalzi e Convitto, mentre Bianchi e Nannelli sono sicuri di giocare. Mancheranno Papini per infortunio, Benassi, Adamoli e Bartolomei per squalifica. I tre squalificati rientreranno nella partita di mercoledì contro il Grosseto.Contro i maremmani ci potrebbe essere anche qualche altra novità visto che il calcio mercato chiuderà lunedì alle 20:00 e la Lucchese, se ci saranno le condizioni, interverrà per prendere una punta e forse un centrocampista.

Questa la probabile formazione, Lucchese (4-3-3): 1 Coletta, 2 Panariello, 15 Solcia, 28 De Vito, 3 Lo Curto, 23 Meuci, 4 Cruciani, 8 Kosovan, 7 Nannelli, 9 Bianchi, 27 Scalzi (Convitto). A disposizione: 12 Biggeri, 13 Cellamare, 6 Nuti, 10 Lionetti, 11 Panati, 14 Signori, 16 Pardini, 19 Fazzi, 18 Convitto (Scalzi), 25 Molinaro, 24 Falivene, 21 Bitep. Allenatore: Monaco.