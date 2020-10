Porta Elisa News



Deoma: "Dobbiamo cambiare registro alla svelta"

mercoledì, 7 ottobre 2020, 20:56

Daniele Deoma, diesse rossonero, è amareggiato: quella contro il Grosseto è una sconfitta dura da buttar giù, troppe cose non hanno funzionato: "E'una sconfitta con errori banali, si devono tenere in bilico le gare perché poi si può sempre rimediare, basta pensare all'occasione avuta a fine partita sui piedi di Panariello. Dobbiamo fare di più. Se sono preoccupato? No, ma si deve cambiare registro".

"Sarà un campionato difficile, non ci si deve abbattere ma serve più fame. Penso al secondo gol, per esempio, un gol che non esiste: cose da partitella del giovedì. Dobbiamo cambiare atteggiamento, ho visto letture sbagliate, basta pensare alle occasioni di puntare l'uomo che non sfruttato. Neppure un tiro in porta? E' la verità, purtroppo. La squadra è abbattuta: ha corso ma c'è modo e modo di correre e noi si è corso male. Cosa salvo di oggi? La prestazione di Lo Curto, ma con uno si fa poco, e poi il fatto che un po' di gente è tornata allo stadio. Dobbiamo capire alla svelta che la Lega Pro non è la Serie D, e velocemente".