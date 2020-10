Porta Elisa News



Olbia-Lucchese, praticamente certo il rinvio

giovedì, 29 ottobre 2020, 11:37

E' praticamente certo o quasi: Olbia-Lucchese, in programma domenica prossima in Sardegna, non verrà disputata. La situazione sanitaria dei rossoneri, in attesa degli esiti dell'ultimo tampone, è a un passo dall'automatico rinvio del match. Sono infatti solo 13 i giocatori in grado di scendere in campo, e dunque un eventuale ulteriore positivo farebbe scendere sotto la soglia minima prevista dai protocolli.

Ma la Lucchese, anche qualora l'epidemia dei contagi in casa rossonera subisse un arresto (ai contagiati vanno aggiunti anche gli infortunati tipo Bitep) pare intenzionata a spendersi l'unico "jolly" a disposizione, ovvero la carta del rinvio su richiesta della società stessa. E' una opzione da valutare con cura, perché durante la stagione è possibile utilizzarla una sola volta, ma la situazione, considerando il numero di giocatori indisponibili e il fatto che Lopez è appena arrivato è tenuta in serio conto. Quello che sembra certo, come detto, è che in Sardegna domenica non ci sarà nessun match.