Porta Elisa News



Pochi lampi, molte ombre

domenica, 4 ottobre 2020, 19:33

Ecco le pagelle dei rossoneri al termine della gara con il Novara.

Coletta 5,5 – non irreprensibile sul terzo gol, per il resto ha fatto il suo e ha fatto qualche buona parata.

Solcia 5,5 – nel primo tempo ha fatto piuttosto bene in un ruolo non suo, nella ripresa Panico lo ha messo parecchie volte in difficoltà.

De Vito 6 – ha fatto qualche errore ma è giustificato perché era alla prima partita con i suoi nuovi compagni e non è al massimo della condizione.

Panariello 5,5 – gli attaccanti avversari lo hanno messo più di una volta in difficoltà soprattutto nella ripresa, da lui ci si aspetta un po' di più.

Lo Curto 6 – rispetto alla precedente gara ci è piaciuto di più, ha avuto più personalità e più grinta.

Cruciani 6 – è vero che ha sbagliato qualche passaggio di troppo ma la sua gara è comunque sufficiente.

Meucci 5,5 – doveva essere più freddo quando gli è capitata l'occasione di segnare, per il resto partita ordinata e grintosa.

Kosovan 6 – fino a che è stato in campo ha dimostrato tutta la sua qualità, poi mister Monaco lo ha sostituito per far entrare un punta in più.

Nannelli 5,5 – per carità, si è dato da fare, ma non è stato mai incisivo negli ultimi 16 metri.

Scalzi 6,5 – a noi è piaciuto, nei primi 45' si è sacrificato in fase difensiva ed ha anche sfiorato il gol.

Bianchi 5,5 – è vero che ha avuto pochi palloni giocabili, ma non è stato incisivo come ci si poteva aspettare. Ma è un ragazzo di 20 anni e non si possono sempre pretendere prestazioni come quella con la Pergolettese.

Convitto 6 – è entrato con la giusta determinazione ed ha fatto buone cose schierato da esterno di sinistra.

Bitep 6 – la sua prestazione, a livello agonistico, non manca mai. A provato anche ad andare al tiro che è finito di poco a lato, un giocatore che sta crescendo.

Molinaro sv

Panati sv

Lionetti sv