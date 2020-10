Per il centrocampo si pensa anche a Ceesay

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 20 ottobre 2020, 17:28

Dopo le trasferte di Novara e Vercelli, anche nel prossimo fine settimana, tra le gare scelte da LiveNOW, c'è anche quella dei rossoneri contro la Juventus B che andrà in scena al Porta Elisa domenica prossima con fischio d'inizio per le ore 15

lunedì, 19 ottobre 2020, 21:09

Ghirelli: “La Lega è intervenuta tempestivamente spostando 14 gare a causa della positività al Covid-19 di atleti o dirigenti. Devo dare atto ai club di grande senso civico. Affrontano con abnegazione, sacrifici e ingenti costi una situazione pesante. Noi abbiamo messo sempre al primo posto il rispetto della salute"

lunedì, 19 ottobre 2020, 20:51

La Lucchese acquista Cristian Caccetta, centrocampista classe '86, nella scorsa stagione in forza alla Paganese: vanta oltre 300 presenze tra i professionisti e numerose stagioni da titolare in Serie C con le maglie di Foggia, Trapani, Cosenza, Catania e Sambenedettese. Per lui un contratto sino a fine stagione

lunedì, 19 ottobre 2020, 20:31

Il tecnico rimane fiducioso: "Vedo che la squadra sta migliorando ma quando non arrivano i risultati si fa sempre più fatica. Sono fiducioso perché vedo anche i ragazzi più giovani crescere e questo ci deve far ben sperare anche se non è facile digerire una sconfitta anche se contro una...