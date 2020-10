Porta Elisa News



Pro Vercelli, un mix di esperienza e gioventù

venerdì, 9 ottobre 2020, 12:31

di diego checchi

Al Piola di Vercelli (qui per vedere la partita), la Lucchese affronterà una Pro Vercelli ferita, perché proviene dalla sconfitta per 2 a 1 in casa del Renate, arrivata proprio all’ultimo minuto per un calcio di rigore per i nerazzurri battuto implacabilmente da Galoppini. La Pro Vercelli è una squadra completamente rinnovata, sia nei giocatori, sia nella dirigenza perché non c’è più il presidente Massimo Secondo, colui che ha portato la Pro Vercelli dalla Serie C alla Serie B e che è rimasto sulla tolda di comando per circa 10 anni, bensì Franco Smerieri.

Il ds e responsabile dell’area tecnica è Alex Casella, ex Gozzano. Anche secondo le dichiarazioni dei diretti interessati, questa nuova società vuole puntare ai playoff per poi, nel giro di due o tre anni, provare la scalata alla Serie B. La Pro Vercelli è un mix di esperienza e gioventù, ma i giovani sono tutti di qualità. L’allenatore è Francesco Modesto, ex Cesena, perché Alberto Gilardino ha dato l’addio accasandosi all’ambizioso Siena in Serie D. Il modulo di questa squadra è il 3-4-3 ma per la gara contro la Lucchese mancherà lo squalificato Masi, espulso per doppia ammonizione nell’ultimo turno. Al suo posto probabile l’impiego di Auriletto in zona centrale con Rodio come difensore di sinistra, oppure ci potrebbe essere l’utilizzo di Hristov che ha saltato il match contro il Renate dopo aver segnato contro la Pro Patria. Nella Pro Vercelli ci sono diversi giovani interessanti come Romairone e Della Morte, senza dimenticarsi Zerbin, un prodotto del Napoli. In questo ultimo mercato la Pro Vercelli ha ingaggiato un altro attaccante, Padovan dall’Imolese e ha tenuto Gianmario Comi, un elemento che sembrava essere sul mercato. Il Renate aveva messo gli occhi su di lui ma poi ha preso Maistrello. Questa la probabile formazione.

PRO VERCELLI (3-4-3): 22 Saro, 15 De Marino, 5 Auriletto, 3 Rodio, 17 Bruzzaniti, 8 Emmanuello, 6 Graziano, 33 Petris, 7 Rolando, 10 Comi, 24 Zerbin. A disposizione: 1 Moschin, 31 Carosso, 14 Blaze, 25 Hristov, 11 Della Morte, 9 Romairone, 13 Merio, 4 Nielsen, 20 Padovan, 16 Ruggiero, 30 Secondo, 12 Tintori,