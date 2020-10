Porta Elisa News



Russo: "Subiamo troppi gol, momento difficile"

lunedì, 19 ottobre 2020, 20:28

Il presidente Bruno Russo al termine della partita persa contro il Como per 2-3 chiede ancora un pò di pazienza alla tifoseria ma non nasconde che il momento è difficile ed analizza quello che non sta andando: "Sinceramente è un momento difficile per noi, subiamo troppi gol e si fa fatica a farli. La squadra dà l'impressione a volte poter reagire ma paghiamo fortemente il fatto che subiamo gol in modo banale e sono tanti: aver subito 13 gol in 5 partite ci fa un attimino riflettere. In questo momento delicato pazienza a tutti perché tutti insieme dobbiamo difendere questa categoria".

"La classifica è sempre molto corta, basta una vittoria per risalire la classifica ed uscire dai bassifondi. Chiedo pazienza a tutti perché questa categoria è un patrimonio della città e la dobbiamo difendere tutti quanti, mi rendo conto che è difficile credere ancora in questa squadra ma mancano ancora tante partite e noi crediamo in questo gruppo perchè sono convinto che questa squadra possa uscire da questa situazione delicata."