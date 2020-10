Porta Elisa News



Russo: "Domani faremo un ulteriore tampone"

domenica, 25 ottobre 2020, 23:12

Il presidente Bruno Russo fa il punto sulla situazione Covid e mostra tutta la sua preoccupazione per questo virus ma ci tiene ad elogiare la squadra per come è stata in campo: “La squadra ha tenuto bene il campo, forse con un po’ di fortuna potevamo portare a casa un pareggio. È indubbio che siamo in momento di grande difficoltà, ci si è messo anche il covid che non ci ha permesso di utilizzare diversi ragazzi. Anche altri giocatori avevano sintomi strani, quindi domani faremo un ulteriore tampone di controllo nella speranza di avere almeno quelli che ci sono adesso a disposizione per martedì alla ripresa degli allenamenti".

"Ci dispiace enormemente per questi risultati negativi, ma oggi abbiamo affrontato una squadra con grandi individualità. Andiamo a avanti con fiducia aspettando momenti migliori al di là delle problematiche che abbiamo in questo momento”.